Erweiterungen für Diablo 4 bestätigt

Blizzard hat sich jetzt in Person von General Manager Rod Fergusson zu eventuellen Erweiterungen für "Diablo 4" geäussert. Nur schonmal soviel: Uns wird in dem Action-Rollenspiel so schnell ganz sicher nicht langweilig.

Konkret verriet Fergusson im Interview mit Kinda Funny Games, dass zwei grosse Erweiterungen für "Diablo 4" geplant sind. Damit liegt man vor den beiden Vorgängern, die jeweils nur eine spendiert bekamen. Genauere Details dazu nannte er nicht, also lassen wir uns einfach mal überraschen.

"Diablo 4" ist seit gestern für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.