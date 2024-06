Diablo 4: Fünfte Season vorgestellt

Blizzard hat inzwischen die fünfte Season von "Diablo 4" genauer vorgestellt. In dieser können wir uns etwa an einem neuen Modus versuchen.

Der neue Modus für "Diablo 4" heisst "Infernal Hordes" und lässt uns Horden von Gegnern in 90 Sekunden langen Wellen besiegen. Sind wir dann noch gegen drei Minibosse erfolgreich, werden wir mit einem Item belohnt. Eine neue Questline bekommen wir ebenfalls geboten.

Ein öffentlicher Test dafür wurde auch schon angekündigt. Dieser startet heute und dauert bis zum 2. Juli. Alle Details zu besagtem Test und der fünften Season von "Diablo 4" können wir an dieser Stelle nachlesen.

In "Diablo 4" befindet sich die Menschheit in einer chaotischen und dunklen Ära der Geschichte. Hauptgrund dafür ist die Rückkehr von Lilith nach Sanktuario. Wir müssen uns also in die düstere und gefährliche Welt von "Diablo 4" begeben, um mehr über die Hintergründe dieser Bedrohung zu erfahren.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.