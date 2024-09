Auf dem mittlerweile gelöschten LinkedIn-Profil von Senior Product Manager Harrison Froeschke waren kurzzeitig einige interessante Zahlen zu "Diablo 4" zu lesen. Die betreffen etwa den erzielten Umsatz mit Mikrotransaktionen.

Demnach konnte Blizzard mit Mikrotransaktionen in "Diablo 4" schon über 150 Millionen Dollar einnehmen. Insgesamt konnte man sogar bereits die Marke von einer Milliarde Dollar knacken. Blizzard hat die Zahlen nicht bestätigt, erklärte seinerzeit aber, dass man innerhalb der ersten fünf Tage nach dem Launch 666 Millionen Dollar damit eingenommen habe.

In "Diablo 4" befindet sich die Menschheit in einer chaotischen und dunklen Ära der Geschichte. Hauptgrund dafür ist die Rückkehr von Lilith nach Sanktuario. Wir müssen uns also in die düstere und gefährliche Welt von "Diablo 4" begeben, um mehr über die Hintergründe dieser Bedrohung zu erfahren.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.