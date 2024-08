Diablo 4: "March of the Goblins"-Event ist zurück

Blizzard kündigt die Rückkehr des "March of the Goblins"-Events in "Diablo 4" an. Beginn ist bereits in dieser Woche.

Demnach beginnt der neue "March of the Goblins"-Event in "Diablo 4" schon morgen und endet am 3. September. Als Dank an die Community hatte der letzte Event mit gleichem Namen im Juni stattgefunden.

In "Diablo 4" befindet sich die Menschheit in einer chaotischen und dunklen Ära der Geschichte. Hauptgrund dafür ist die Rückkehr von Lilith nach Sanktuario. Wir müssen uns also in die düstere und gefährliche Welt von "Diablo 4" begeben, um mehr über die Hintergründe dieser Bedrohung zu erfahren.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.