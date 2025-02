Diablo 4 nicht mehr mit jährlichen Erweiterungen

Bisher relativ unbemerkt hat sich bei "Diablo 4" eine fundamentale Änderung zugetragen. So wird Blizzard die Erweiterungen für das Action-Rollenspiel nicht mehr, wie ursprünglich angedacht, im jährlichen Rhythmus veröffentlichen.

So hat General Manager Rod Fergusson jetzt bei einem Panel gesagt, dass man die diesjährige Roadmap für "Diablo 4" bald vorlege. Jedoch werde die nächste Erweiterung nicht darauf zu finden sein, da diese erst 2026 erscheine. Ein konkreter Grund für diesen Kurswechsel wurde leider nicht kommuniziert.

In "Diablo 4" befindet sich die Menschheit in einer chaotischen und dunklen Ära der Geschichte. Hauptgrund dafür ist die Rückkehr von Lilith nach Sanktuario. Wir müssen uns also in die düstere und gefährliche Welt von "Diablo 4" begeben, um mehr über die Hintergründe dieser Bedrohung zu erfahren.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.