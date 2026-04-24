Diablo 4: Opening Cinematic von Lord of Hatred

Blizzard Entertainment hat das Opening Cinematic der "Lord of Hatred"-Erweiterung für "Diablo 4" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Das über fünf Minuten lang Opening Cinematic stimmt uns auf die nächste Erweiterung von "Diablo 4" ein und gibt gleichzeitig einen ersten epischen Ausblick auf die Konfrontation mit Mephisto, dem Herrn des Hasses. Seine Streitkräfte treiben Sanktuario dabei an den Rand des Untergangs. Die atmosphärischen Sequenzen machen definitiv Lust auf mehr.

Die "Lord of Hatred"-Erweiterung für "Diablo 4" setzt die Geschichte des Zeitalters des Hasses fort und führt uns in die uralte Region Skovos. Die Erweiterung bringt zwei neue Klassen, den Paladin und den Hexenmeister, sowie eine frische Kampagne, umfangreiche Gameplay-Überarbeitungen und weitere Endgame-Inhalte. Sie erscheint am 28. April.

"Diablo 4" ist seit 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.