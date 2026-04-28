Diablo x Korn - Reward the Scars

Blizzard Entertainment und die Band Korn haben zum Release von "Diablo IV: Vessel of Hatred" das Musikvideo zum Song "Reward the Scars" präsentiert. Dies ist das erste neue Material der Gruppe seit über vier Jahren. Der Titel und das Video thematisieren Dunkelheit und die Frage, was nach einem Kampf bleibt: Schmerz und Narben.

Korn ist seit drei Jahrzehnten in der Heavy-Metal-Szene aktiv und befasst sich in den Texten oft mit Themen wie Trauma und Veränderung. Laut Blizzard fügt sich diese Perspektive in das Universum von Diablo ein. Einen ersten Eindruck des Songs konntet ihr bereits beim Live-Auftritt der Band auf dem Sick New World Festival gewinnen.

"Ich spiele Diablo schon seit Jahren, daher kam es mir ganz natürlich vor, kreativ in diese Welt einzutauchen. Ich war schon immer fasziniert von der Dunkelheit im Spiel und von der Vorstellung, sich dem zu stellen, was unter der Oberfläche lauert – das ist etwas, womit sich die Musik von Korn von Anfang an beschäftigt hat. ‚Reward the Scars‘ entstand während unserer Songwriting-Sessions als neuer Korn-Song, und uns war ziemlich schnell klar, dass er perfekt zu Diablo passte."

Jonathan Davis, Mitbegründer und Leadsänger von Korn

"Diese Zusammenarbeit ergab sich ganz von selbst – Korn und Diablo sehen der Dunkelheit direkt ins Auge. In ‚Lord of Hatred‘ erzählen wir eine Geschichte über Konsequenzen, Entscheidungen und darüber, was es bedeutet, sich dem Sog des Bösen hinzugeben – oder ihm zu widerstehen. Genau das bringt ‚Reward the Scars‘ zum Ausdruck."

Kevin Bjelajac, Vice President für Brand & Creative Marketing bei Blizzard