Blizzard hat jetzt die Roadmap für "Diablo 4" vorgestellt. Ohne grosse Umschweife, hier ist sie:

Demnach erwarten uns auch in diesem Jahr wieder viele neue und spannende Inhalte für "Diablo 4". Interessant ist zudem etwa, dass im Laufe des Sommers auch die Konsolenfassungen des Action-Rollenspiels mit Maus- und Tastaturunterstützung bedacht werden.

In "Diablo 4" befindet sich die Menschheit in einer chaotischen und dunklen Ära der Geschichte. Hauptgrund dafür ist die Rückkehr von Lilith nach Sanktuario. Wir müssen uns also in die düstere und gefährliche Welt von "Diablo 4" begeben, um mehr über die Hintergründe dieser Bedrohung zu erfahren.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Gerüchte über eine Switch-2-Umsetzung halten sich zwar konstant, haben sich bisher aber nicht bewahrheitet.