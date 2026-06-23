Diablo 4: Neuer Hinweis auf Switch-2-Portierung

Nachdem diesbezüglich länger Funkstille herrschte, ist nun ein neuer Hinweis auf eine Switch-2-Umsetzung von "Diablo 4" aufgetaucht. Wir dürfen also weiter auf eine entsprechende Portierung hoffen.

So hat das taiwanesische Game Rating Board der Erweiterung "Lord of Hatred" für "Diablo 4" auf Switch 2 eine Altersfreigabe erteilt. Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass bei Activision-Blizzard eine Switch-2-Version von "Diablo 4" in Planung ist. Offiziell bestätigt bzw. angekündigt ist bisher aber noch nichts.

Schon im Januar 2025 hatte es Gerüchte über eine Switch-2-Fassung von "Diablo 4" gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.