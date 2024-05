Diablo 4: Vierte Season vorgestellt

Blizzard hat die vierte Season für "Diablo 4" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Start-Termin dafür gab man ebenfalls bekannt.

Die vierte Season von "Diablo 4" hört demnach auf den Namen "Loot Reborn". Es handelt es sich dabei um das bisher umfangreichste Gameplay-Update. Idee dahinter ist auch, dass man einerseits zeitlich begrenzte saisonale Inhalte bietet, aber gleichzeitig auch grundlegende Mechaniken überarbeitet. Start-Termin für die "Loot Reborn"-Season von "Diablo 4" ist der 14. Mai. Sämtliche Details dazu können wir in einem ausführlichen Blogeintrag an dieser Stelle nachlesen. Mal abwarten, was sich Blizzard für die kommenden Seasons so ausgedacht hat.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.