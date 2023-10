Diablo 4: Vorerst keine Activison-Spiele im Game Pass

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft steht kurz vor dem Abschluss. Trotzdem betont Activision in den sozialen Medien, dass Spieler nicht erwarten sollten, ihre Titel sofort im Xbox Game Pass zu finden.

Bisher sind keine Titel des Publishers im Xbox Game Pass vertreten. Die anstehende Übernahme Activisions durch Microsoft – die Genehmigung in Grossbritannien wird für diese Woche erwartet – legt allerdings nahe, dass dies bald der Fall sein könnte. Doch auch nach Abschluss des 69-Milliarden-Dollar-Deals plant Activision vorerst nicht, Titel wie Diablo 4 oder Call of Duty: Modern Warfare 3 in den Game Pass zu stecken.

Wie Activision in den Sozialen Medien bestätigt, habe man für das laufende Jahr keine Pläne, Spiele in den Abonnementdienst aufzunehmen. Das dürfte auch mit der aktuellen Rechte-Lage zu tun haben. Um den Deal zu besiegeln, hat Microsoft zugestimmt, die Streaming-Rechte für Activision-Titel im Vereinigten Königreich an Ubisoft zu verkaufen. Dadurch sollten wettbewerbsrechtliche Bedenken hinsichtlich des Cloud-Gaming-Marktes ausgeräumt werden.