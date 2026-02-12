Warlock für Diablo 4 angekündigt

Das „Diablo“-Franchise wird 2026 stolze 30 Jahre alt. Passend dazu haben sich die Entwickler von Blizzard etwas ganz Besonderes einfallen lassen, das nicht nur „Diablo 4“ betrifft. Geplant ist die Einführung der Warlock-Klasse als zweite neue Charakteroption für die Erweiterung „Diablo 4: Lord of Hatred“. Vorgestellt wird der Warlock jedoch bereits jetzt in „Diablo 2: Resurrected“.

Mit 30 Jahren zählt „Diablo“ zu den langlebigsten Videospiel-Franchises der Geschichte. Im Rahmen des erst vor wenigen Stunden ausgestrahlten 30th Anniversary Spotlight gewährte Blizzard einen Ausblick auf kommende Inhalte. Unter anderem wurde dabei der Warlock vorgestellt, der nach dem Paladin als nächste Klasse in „Diablo 4“ spielbar sein wird. Im Gegensatz zum Paladin setzt der Warlock auf verschiedenste Formen von Magie und verbotenen Wissenspfaden, um sich seiner Feinde zu entledigen. Konzipiert ist die Klasse als düsterer Gegenpart zum in Licht und Rechtschaffenheit verankerten Streiter des Guten.

Wer jedoch nicht auf die Veröffentlichung in „Diablo 4“ beziehungsweise „Diablo 4: Lord of Hatred“ warten möchte, kann die neue Klasse bereits jetzt in „Diablo 2: Resurrected“ ausprobieren. Für das Remake des ursprünglich im Jahr 2000 erschienenen Hack’n’Slay-RPGs wurde damit vollständig neuer Inhalt geschaffen.

Noch ist nicht bekannt, wann der Warlock in „Diablo 4“ spielbar sein wird. Ein weiteres Video, das die Fähigkeiten der Klasse näher vorstellt, soll Anfang März veröffentlicht werden. Das Spiel selbst ist für PC, PlayStation und Xbox erhältlich.