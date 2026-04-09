Diablo Immortal x Doom

Die Herrschaft des Slayers beginnt am 16. April

News Roger

Vom 16. April bis zum 13. Mai findet in "Diablo Immortal" ein zeitlich begrenztes Crossover-Ereignis mit "Doom: The Dark Ages" statt. Diese Zusammenarbeit bringt neue Inhalte nach Sanktuario, die von der Ära des Shooters inspiriert sind.

Screenshot

Die Inhalte des Ereignisse

  • Fluch des Slayers: In dieser Version des Modus Fluch des Überlebenden nutzt ihr Fähigkeiten und Waffen des Slayers. Dazu gehören die Schildsäge, der Streitkolben des Grauens und die Super-Schrotflinte. Belohnt wird eine offensive Spielweise.
  • Neue Gegner: Imps und der Cyberdämon als Bossgegner erscheinen in der Welt von Diablo Immortal.
  • Edelstein-Schmelztiegel: Dieser neue Edelstein bietet Tötungseffekte und Schadensboni, die sich stapeln lassen.
  • Gegenstände: Es gibt Waffenskins aus Argent-Energie, die Praetor-Rüstung des Slayers sowie neue Vertraute.

Durch das Crossover erhaltet ihr Zugang zu Gameplay-Elementen, Gegnern und Systemen, die beide Spiele miteinander verbinden.

Quelle: Activision
Diablo ImmortaliPhoneiPadAndroid

Kommentare