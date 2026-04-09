Diablo Immortal x Doom

Vom 16. April bis zum 13. Mai findet in "Diablo Immortal" ein zeitlich begrenztes Crossover-Ereignis mit "Doom: The Dark Ages" statt. Diese Zusammenarbeit bringt neue Inhalte nach Sanktuario, die von der Ära des Shooters inspiriert sind.

Die Inhalte des Ereignisse

Fluch des Slayers: In dieser Version des Modus Fluch des Überlebenden nutzt ihr Fähigkeiten und Waffen des Slayers. Dazu gehören die Schildsäge, der Streitkolben des Grauens und die Super-Schrotflinte. Belohnt wird eine offensive Spielweise.

In dieser Version des Modus Fluch des Überlebenden nutzt ihr Fähigkeiten und Waffen des Slayers. Dazu gehören die Schildsäge, der Streitkolben des Grauens und die Super-Schrotflinte. Belohnt wird eine offensive Spielweise. Neue Gegner: Imps und der Cyberdämon als Bossgegner erscheinen in der Welt von Diablo Immortal.

Imps und der Cyberdämon als Bossgegner erscheinen in der Welt von Diablo Immortal. Edelstein-Schmelztiegel: Dieser neue Edelstein bietet Tötungseffekte und Schadensboni, die sich stapeln lassen.

Dieser neue Edelstein bietet Tötungseffekte und Schadensboni, die sich stapeln lassen. Gegenstände: Es gibt Waffenskins aus Argent-Energie, die Praetor-Rüstung des Slayers sowie neue Vertraute.

Durch das Crossover erhaltet ihr Zugang zu Gameplay-Elementen, Gegnern und Systemen, die beide Spiele miteinander verbinden.