Diablo Immortal x Doom

Vom 16. April bis zum 13. Mai findet in "Diablo Immortal" ein zeitlich begrenztes Crossover-Ereignis mit "Doom: The Dark Ages" statt. Diese Zusammenarbeit bringt neue Inhalte nach Sanktuario, die von der Ära des Shooters inspiriert sind.
Die Inhalte des Ereignisse
- Fluch des Slayers: In dieser Version des Modus Fluch des Überlebenden nutzt ihr Fähigkeiten und Waffen des Slayers. Dazu gehören die Schildsäge, der Streitkolben des Grauens und die Super-Schrotflinte. Belohnt wird eine offensive Spielweise.
- Neue Gegner: Imps und der Cyberdämon als Bossgegner erscheinen in der Welt von Diablo Immortal.
- Edelstein-Schmelztiegel: Dieser neue Edelstein bietet Tötungseffekte und Schadensboni, die sich stapeln lassen.
- Gegenstände: Es gibt Waffenskins aus Argent-Energie, die Praetor-Rüstung des Slayers sowie neue Vertraute.
Durch das Crossover erhaltet ihr Zugang zu Gameplay-Elementen, Gegnern und Systemen, die beide Spiele miteinander verbinden.