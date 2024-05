Dicefolk auch für Switch

Good Shepherd Entertainment kündigt eine Switch-Portierung von "Dicefolk" an. Bis zu deren Release müssen wir uns auch gar nicht so furchtbar lange gedulden.

So ist die Switch-Version von "Dicefolk" ab 20. Juni erhältlich. Auf dem PC kann der Titel dagegen bereits seit dem 27. Februar gespielt werden.

In der Welt von "Dicefolk" sind die namensgebenden Dicefolk aussergewöhnliche Wesen, die aus ihrem Grimoire magische Kreaturen, sogenannte Chimären, zum Leben erwecken können. Doch einige Chimären richten Unheil an! Als Dicefolk, dessen würfelförmige Artefakte jede Chimäre befehligen können, liegt es an euch, in diesem spannenden Roguelike-Abenteuer Frieden und Harmonie im Land wiederherzustellen. Man steuert die Kreaturen mit Hilfe einzigartiger Würfelmechaniken und übernimmt das Kommando in allen Kämpfen, um das eigene Team zum Sieg zu führen.