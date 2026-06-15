Die Gilde - Europa 1410: Demo verfügbar

Erhaltet einen ersten Eindruck vom Leben im mittelalterlichen Europa: Die Demo zu "Die Gilde – Europa 1410" ist ab sofort verfügbar und wird zudem im Rahmen des Steam Next Fest präsentiert, das am heutigen Abend startet.

In der Demo könnt ihr in die geschäftige Stadt Kuttenberg eintauchen und einen von drei Berufen wählen: Schmied, Wirt oder Alchemist. Über 17 Runden hinweg erhalten angehende Händler, Handwerker und Unternehmer einen ersten Einblick in die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Systeme, die das Fundament des vollständigen Spiels bilden.

Je nach individuellem Spielstil und den getroffenen Entscheidungen bietet die Demo etwa 2 bis 4 Stunden Spielzeit und vermittelt einen Eindruck von den Möglichkeiten und Herausforderungen, die die Spielerinnen und Spieler im fertigen Spiel erwarten.

Die Demo ist derzeit auf Englisch verfügbar. Weitere Sprachversionen sowie eine Multiplayer Funktion werden im Verlauf der Early Access Phase hinzugefügt. Der Early Access von Die Gilde – Europa 1410 startet am 16. Juli 2026.