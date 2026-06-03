Die Gilde - Europa 1410: Early Access im Juli

Hört, hört, angehende Händler, gerissene Strippenzieher und aufstrebende mittelalterliche Magnaten: Die Geschichte eurer Dynastie beginnt bald! "Die Gilde - Europa 1410" erscheint am 16. Juli im Early Access. In den geschäftigen Städten des Heiligen Römischen Reiches bietet sich an jeder Ecke die Chance, ein Vermögen zu machen, an Einfluss zu gewinnen und eine Dynastie zu schaffen, die Jahrhunderte überdauert.

Zum Start in den Early Access verschlägt es Spielerinnen und Spieler in vier unterschiedliche Städte – Kuttenberg, Nürnberg, Graz und Breslau – mit jeweils eigenen Bezirken und Vierteln, die ausgebaut und verbessert werden können. Ob Schmiede, Kanzel, Taverne oder die Schatten der dunkler Gassen: Es gibt viele Wege, zu Ruhm und Reichtum zu gelangen.

Ihr könn aus 11 Berufen wählen, die jeweils über eigene Gebäude inklusive Upgrades und Innenräume verfügen: - Schmied - Steinmetz - Tischler - Schneider - Parfumeur - Alchemist - Prediger - Wirt - Dieb - Wächter - Räuber

Ob durch ein ehrbare Geschäfte, geschickte Marktmanipulation oder eher weniger legale Mittel – jeder Weg führt durch eine Welt voller Handel, Rivalität und Ehrgeiz.

Schnöder Mammon allein regiert keine Stadt. Mit einem politischen System, das auf dem Erreichen einflussreicher Positionen, Wahlen und Amtsprivilegien basiert, könnt ihr auch über Einfluss an die Spitze der Gesellschaft hocharbeiten und acht Titel führen – vom einfachen Bürger bis hin zum Fürsten des Reiches. Und keine Dynastie besteht allein: Man kann einen Ehepartner finden, Kinder bekommen und die Zukunft der eigenen Blutlinie für alle Ewigkeit sichern.