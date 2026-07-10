Die Gilde - Europa 1410: Early-Access-Start verschoben

THQ Nordic hat den Early Access-Beginn von "Die Gilde - Europa 1410" nach hinten verschoben. Eigentlich war dieser für den 16. Juli vorgesehen.

Neues Fenster für den Early Access-Start von "Die Gilde - Europa 1410" ist der September. Grund für die Verzögerung sind Erkenntnisse, die man aus dem Feedback auf die Demo beim Steam Next Fest bekommen hat.

Die Verschiebung ändert jedoch nichts am generellen Entwicklungsfahrplan für "Die Gilde - Europa 1410". Multiplayer, weitere Karten und Berufe sowie tiefergehende Mechaniken rund um Wirtschaft, Politik und die eigene Dynastie sind nämlich immer noch für die Zeit nach dem Early-Access-Launch geplant. Mehr Details dazu werden in der Roadmap vor dem Early-Access-Beginn bekanntgegeben.

Ursprünglich war auch das erste Early-Access-Update für September vorgesehen. Diese Inhalte, plus einiger Ergänzungen, werden jetzt direkt Teil des Early-Access-Starts selbst sein.

Das bringt die Septemberversion von "Die Gilde - Europa 1410" mit:

Eine frische Karte, die als Tutorial-Gebiet dient

UI-Verbesserungen für ein stimmigeres, immersiveres Spielerlebnis, inklusive Automatisierungsoptionen für wiederkehrende Aufgaben in unseren Betrieben

Verbesserte Animationen, welche die Aktivitäten von Arbeitern und Bürgern in unserer Stadt lebendiger darstellen

Unterstützung für weitere Sprachen, mitunter nur als Text oder teils mit Sprachausgabe

"Die Gilde - Europa 1410" ist für den PC in Entwicklung.