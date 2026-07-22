Die Gilder - Europa 1410: Überarbeitete Demo!

Eigentlich sollte "Die Gilde - Europa 1410" bereits am 16. Juli in den Early Access starten. Nach viel Feedback aus der Community haben sich das Entwicklerteam von Ashborne Games und mit THQ Nordic jedoch entschieden, den Launch um einige Wochen zu verschieben, um eure Wünsche noch umzusetzen. Ganz oben auf der Liste: ein richtiges Tutorial, das den Einstieg in die mittelalterliche Unternehmerkarriere erleichtert.

Damit zur eigentlichen, aber ungewöhnlichen Frage: Wart ihr schon einmal in Landsfort Herle? Wer dort war - oder es noch vorhat - erlebt vielleicht den eigenen kleinen "Melee Island sieht aus wie Rothenburg ob der Tauber!"-Moment. Anders als bei der unbestätigten "Monkey Island"-Legende ist der Bezug hier aber real: Landsfort Herle dient tatsächlich als Vorbild für die Tutorial-Stadt in "Die Gilde - Europa 1410" und die Karte sieht dem mittelalterlichen Original bemerkenswert ähnlich.

Heute liegt die ehemalige Burgkirche mitten in der niederländischen Stadt Heerlen, doch im Mittelalter war sie noch ein eigenständiger, überschaubarer Ort – perfekt geeignet, um angehende Kaufleute und Handwerker in einem kompakten Szenario mit den Spielmechaniken von "Die Gilde - Europa 1410" vertraut zu machen.

Die überarbeitete Demo ist ab heute verfügbar - Landsfort Herle wartet auf euren Besuch.

Die Entwickler freuen sich auf euer Feedback, während sie weiter den Early-Access-Start für September 2026 vorbereiten.

Probiert die verbesserte Demo jetzt aus!