Die Gute Fabrik: Produktion neuer Spiele eingestellt

Der dänische Entwickler Die Gute Fabrik gibt bekannt, dass man die Produktion neuer Spiele eingestellt hat. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Hauptgrund dafür ist die momentan schwierige Finanzierungssituation. Das Unternehmen musste als Konsequenz daraus die Produktion seines nächsten Projekts stoppen, da es schwer war, ausreichend finanzielle Mittel zu beschaffen. Aktuell ist das komplette Team freigestellt. Das zugehörige Statement liest sich so:

"Die Verlags- und Investitionsszene ist derzeit so schwierig für Unternehmen und Projekte unserer Grössenordnung, dass es für Die Gute Fabrik extrem schwierig war, die Finanzierung für unser nächstes Projekt zu sichern, ohne eine Einkommenslücke zu hinterlassen. Wir haben die Produktion am 19. Februar gestoppt und die verbleibende Zeit genutzt, um dem aktuellen Team einen Monat bezahlte Auszeit zu geben, um zu verschnaufen. Wir werden uns weiterhin um eine Finanzierung bemühen, um die Produktion wieder aufzunehmen, wollten dies aber öffentlich bekannt geben, damit das Team mitteilen kann, dass es sich nach neuen Aufgaben umsieht. Wir haben in dieser Zeit auch Mentoring und Karriereunterstützung angeboten. Unser Führungsteam (Nils & Hannah) wird sich ebenfalls nach neuen Positionen umsehen. Die Gute Fabrik ApS wird weiterhin tätig sein, um unsere früheren IPs zu bedienen. Die Produktion könnte unter der Leitung von Nils Deneken als CEO wieder aufgenommen werden, falls das Unternehmen in den kommenden Jahren eine Finanzierung findet. Wenn dies der Fall ist, hoffen wir, unsere ausgezeichneten Mitarbeiter nach Möglichkeit wieder begrüssen zu können."