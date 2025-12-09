Digimon Story Time Stranger: DLC veröffentlicht

Bandai Namco veröffentlichte heute, den ersten DLC zu "Digimon Story Time Stranger". Der Season Pass erweitert das Spiel um neue Digitationen für fünf Mega-Digimon: BlitzGreymon, CresGarurumon, Omnimon Zwart Defeat, Omnimon Alter-S und Omnimon Alter-B.

In der Kurzepisode "Alternate Dimension" beauftragt euch Mireidamit, das von Parallelmon verursachte Chaos zu untersuchen. Dafür betretet ihr einen extradimensionalen Raum und begegnet BlitzGreymon und CresGarurumon, die von ihren Partnern getrennt wurden. Unterwegs trefft ihr zudem Kyoko Kuremi, ein mysteriöses Mädchen, das scheinbar eng mit Kodai Kuremi verbunden ist.