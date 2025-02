Digimon Story Time Stranger enthüllt

Bandai Namco nutzte das gestrige State of Play, um "Digimon Story Time Stranger" vorzustellen. Ein Trailer bot gleichzeitig bewegte Bilder dazu.

Hier wird uns "Digimon Story Time Stranger" über eineinhalb Minuten lang präsentiert. Dabei dürften vor allem Fans der Reihe voll auf ihre Kosten kommen.

In "Digimon Story Time Stranger" begeben wir uns auf eine Reise an der Seite von Göttern, Helden und Monstern vergangener Epochen: den Anomalien, bekannt als Digimon! Für genügend spielerische Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Digimon Story Time Stranger" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.