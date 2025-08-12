Publisher Bandai Namco und Entwickler Media.Vision haben den sogenannten DigiRide-Trailer zu "Digimon Story: Time Stranger" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter DigiRide-Trailer zu "Digimon Story: Time Stranger" hat einen Umfang von etwas mehr als einer Minute. Er zeigt uns primär in flotten Sequenzen, wie wir auf einem namensgebenden Digimon durch die Spielwelt reiten. Ausserdem wird angedeutet, dass es viele verschiedene diesbezügliche Fortbewegungsmöglichkeiten in dem fertigen Spiel geben wird.

Zuletzt war "Digimon Story: Time Stranger" beim Bandai Namco Summer Showcase Anfang Juli prominent vertreten. In diesem Rahmen gewährte nämlich Produzent Ryosuke Hara ausführlichere Einblicke. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Digimon Story Time Stranger" erscheint am 3. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.