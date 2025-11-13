Digimon Story: Time Stranger erhält ersten DLC

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt an, dass "Digimon Story: Time Stranger " diesen Winter mit Zusätzliches "Digimon- & Episodenpaket 1: Alternate Dimension" das erste Update seit Release erhält.

Der DLC enthält eine neue Questline sowie neue Digitationspfade für Mega-Digimon, darunter BlitzGreymon, CresGarurumon, Omnimon Zwart Defeat und Omnimon Alter-B. Er ist in der Deluxe und Ultimate Edition von "Digimon Story: Time Stranger " enthalten, ist aber auch als Teil des Season Pass sowie separat erhältlich. Das Hauptspiel wird benötigt.

"Digimon Story: Time Stranger " verspricht sowohl Neueinsteigern als auch langjährigen Fans ein tiefgründiges Rollenspiel, das auch ohne jegliches Vorwissen problemlos spielbar ist. Sowohl die menschliche Welt als auch die digitale Welt: Iliad stehen im Spiel kurz vor dem Ruin. Um beide zu retten, müssen Spieler Digimon sammeln, mit ihnen zusammenarbeiten, die Bindung zu ihnen stärken und ihre Fähigkeiten verbessern. Dazu reisen sie zwischen den beiden Welten hin und her und sogar durch die Zeit.

"Digimon Story: Time Stranger " ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.