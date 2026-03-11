Digimon Story: Time Stranger: Termin für die finale Erweiterung

Bandai Namco hat einen Releasetermin für die letzte Erweiterung von "Digimon Story: Time Stranger" verkündet. Demnach ist es sogar noch in dieser Woche soweit.

So wird das "Additional Digimon & Episode Pack 3: Anti-ParadoX" für "Digimon Story: Time Stranger" schon ab morgen erhältlich sein. Es bietet neue Mega Digivolution Routen und eine zusätzliche Episode. Ein flotter Release Date Trailer stimmt uns jetzt schonmal fast eineinhalb Minuten lang darauf ein.

Das "Additional Digimon & Episode Pack 3: Anti-ParadoX" für "Digimon Story: Time Stranger" war bereits im Februar angeteasert worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Digimon Story: Time Stranger " ist seit dem 3. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Switch und Switch 2 werden am 10. Juli folgen.