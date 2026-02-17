Letzter DLC für Digimon Story: Time Strangers angekündigt

Bandai Namco hat bekannt gegeben, dass der letzte geplante DLC für Digimon Story: Time Stranger schon bald zum Kauf bereitstehen wird. Wie das japanische Unternehmen mitteilte, ist die Veröffentlichung für März 2026 geplant und betrifft alle verfügbaren Plattformen. Dazu zählen künftig auch Nintendo Switch sowie die Switch 2, für die erst vor wenigen Wochen eigene Fassungen angekündigt wurden.

Ursprünglich war die Community von einem Release-Zeitraum zwischen April und Juni 2026 ausgegangen. Nun erscheint der Zusatzinhalt immerhin früher als erwartet. Konkrete Details zu den Inhalten von Anti-ParadoX, so der Name des DLC, sind bislang jedoch rar. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass zumindest neue Digimon ihren Weg ins Spiel finden werden.

Ein ähnliches Vorgehen verfolgte Bandai Namco bereits mit den zuvor veröffentlichten Erweiterungen Alternate Dimensions und Gaku-ran. Diese ergänzten das Spiel unter anderem um Digimon wie BlitzGreymon, Omnimon Alter-B und Omnimon Zwart. Digimon Story: Time Stranger ist derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Die Nintendo-Versionen erscheinen am 10. Juli 2026.