Digimon Story: Time Stranger: Switch 2 - Launch-Trailer

Bandai Namco gab bekannt, dass "Digimon Story: Time Stranger" ab sofort für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch verfügbar ist. Ein neues, kostenloses Update fügt dem Spiel darüber hinaus auf allen Plattformen neue Inhalte hinzu.

Parallel zur Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch ist ab sofort ein kostenloses Update für alle Plattformen verfügbar. Spielende können einen neuen Grafikmodus nutzen (verfügbar auf PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch 2), mit dem sie entweder die Bildqualität oder die Leistung priorisieren können, wobei Bildraten von bis zu 60 FPS erreicht werden. Das Update führt ausserdem einen Fotomodus für die Erkundung der Spielwelt sowie Terriermon-Assistent als neuen spielbaren Charakter ein. Darüber hinaus können Digifarm-Nutzende nun die Digitations-Bedingungen direkt im Menü einsehen, was die Verwaltung der Digimon vereinfacht und zugänglicher macht.

"Digimon Story: Time Stranger" ist ab sofort für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel ist ausserdem für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.