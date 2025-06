Digimon Story Time Stranger: Releasedatum enthüllt

Bandai Namco Entertainment Europe gibt heute bekannt, dass "Digimon Story Time Stranger" physisch am 02. Oktober 2025 für PlayStation 5 und digital am 03. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Der neue Trailer enthüllt die Hauptgeschichte, in der die Spielenden in die Rolle einer der ADAMAS-Agenten – Dan oder Kanan Yuki – schlüpfen. Sie müssen in die Vergangenheit reisen, um die digitale Welt vor dem Untergang durch die Titanen zu bewahren – ein Ereignis, das auch die Menschenwelt bedroht.

Auf ihrer Mission begegnen sie zahlreichen Charakteren und Digimon, darunter die Olympischen Zwölf – göttliche Digimon, die eine zentrale Rolle in der Handlung spielen. Ausserdem treffen sie auf Aegiomon und Inori Misono, die durch ein besonderes Band miteinander verbunden sind.

In "Digimon Story Time Stranger" baut ihr durch Training, Kämpfe oder gemeinsame Zeit auf der Digi-Farm eine enge Beziehung zu euren Digimon auf. In rundenbasierten Kämpfen setzt ihr Attribute, Eigenschaften und Kombos strategisch ein, um euch Vorteile zu verschaffen. Auch spezielle Gegenstände können verwendet werden, um die Kampffähigkeiten der Digimon zu verbessern.