Digimon Story: Time Stranger: Demo angekündigt

Publisher Bandai Namco und Entwickler Media.Vision stellen eine Demo von "Digimon Story: Time Stranger" in Aussicht. Wir haben sämtliche bisher verfügbaren Informationen zu dem spielbaren Appetithappen für euch zusammengestellt.

Konkret sagt Produzent Ryosuke Hara, dass die Demo von "Digimon Story: Time Stranger" schon bald für sämtliche Systeme verfügbar ist. Generell möchte man uns damit auf den Release im Oktober vorbereiten. Unklar ist dagegen noch, ob wir den darin erzielten Fortschritt auch in die Vollversion übernehmen können.

Über mangelndes Material zu "Digimon Story: Time Stranger" konnten wir uns in den vergangenen Monaten ohnehin nciht beschweren. So bekamen wir bereits im Juni das Spielsystem genauer vorgestellt und im Juli gab es einen ausführlichen Deep Dive zu sehen.

"Digimon Story: Time Stranger" erscheint am 3. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.