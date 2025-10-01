Digimon Story: Time Stranger: Dritter Digimon Special Moves-Trailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Media.Vision haben mittlerweile den dritten Digimon Special Moves-Trailer zu "Digimon Story: Time Stranger" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter dritter Digimon Special Moves-Trailer zu "Digimon Story: Time Stranger" hat diesmal einen Umfang von 40 Sekunden. Darin werden uns unter anderem die Spezialattacken von Diaboromon, UlforceVeedramon, Venusmon und Marsmon in flotten Sequenzen demonstriert. Die ersten beiden Digimon Special Moves-Trailer wurden übrigens im März und im Juli veröffentlicht.

Über zu wenig Material zu "Digimon Story: Time Stranger" konnten wir uns in letzter Zeit sowieso nicht beschweren. So bekamen wir etwa schon im Juni das Spielsystem genauer vorgestellt und im Juli gab es einen ausführlichen Deep Dive zu sehen. Eine Demo des Spiels ist mittlerweile auch verfügbar.

"Digimon Story: Time Stranger" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.