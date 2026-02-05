Digimon Story: Time Stranger erscheint für die Switch 2

Bandai Namco kündigte an, dass das von Media Vision Inc. entwickelte "Digimon Story Time Stranger" ab dem 10. Juli für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch veröffentlicht wird.

In "Digimon Story Time Stranger" schlüpfen Spielende in die Rolle eines ADAMAS-Agenten und finden sich in einem weltumspannenden Ereignis wieder, durch das sowohl die menschliche als auch die digitale Welt vom Untergang bedroht sind. Um beide Welten zu retten, müssen Spielende Digimon zähmen, mit ihnen zusammenarbeiten, die Bindung zu ihnen stärken und ihre Fähigkeiten verbessern, um das strategische, rundenbasierte Kampfsystem erfolgreich zu meistern. Dabei reisen Spielende zwischen den beiden Welten und sogar durch die Zeit.

Auf Nintendo Switch 2 habt ihr die Auswahl zwischen dem "Quality Mode" (4K HDR und bis zu 30FPS in der Docking Station, Full HD mit bis zu 30FPS im Handheld-Modus) oder dem "Performance Mode" (Full HD mit bis zu 60FPS in der Docking Station und im Handheld-Modus).