Digimon Story: Time Stranger: Erscheinungstermin für die Demo

Gestern erst haben Publisher Bandai Namco und Entwickler Media.Vision eine Demo von "Digimon Story: Time Stranger" angekündigt. Schon heute gibt es einen Releasetermin dafür.

Demnach ist die spielbare Demo von "Digimon Story: Time Stranger" schon heute um Mitternacht, also in wenigen Stunden, verfügbar. Dies gilt für sämtliche Plattformen. Neue Informationen zu deren Umfang oder Inhalt gibt es dagegen leider nicht, weshalb wir uns diesbezüglich wohl überraschen lassen müssen

Über zu wenig Material zu "Digimon Story: Time Stranger" konnten wir uns in den vergangenen Monaten sowieso nicht beschweren. So bekamen wir schon im Juni das Spielsystem genauer vorgestellt und im Juli gab es einen ausführlichen Deep Dive zu sehen.

"Digimon Story: Time Stranger" erscheint am 3. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.