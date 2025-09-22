Digimon Story: Time Stranger: Schicker Theme Song Trailer

Bandai Namco hat mittlerweile einen sehenswerten Theme Song Trailer zu "Digimon Story: Time Stranger" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Wie der Name bereits vermuten lässt, können wir hier nämlich fast vier Minuten lang dem Hauptthema von "Digimon Story: Time Stranger" lauschen. Dazu bekommen wir passende Impressionen von der Story und der Spielwelt gezeigt. Insgesamt werden wir damit optimal auf das kommende Rollenspiel eingestimmt.

Über mangelndes Material zu "Digimon Story: Time Stranger" konnten wir uns in letzter Zeit sowieso nicht beschweren. So bekamen wir bereits im Juni das Spielsystem genauer vorgestellt und im Juli gab es einen ausführlichen Deep Dive zu sehen. Eine Demo des Spiels ist inzwischen ebenfalls verfügbar.

"Digimon Story: Time Stranger" erscheint am 3. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.