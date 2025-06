Bandai Namco hat den sogenannten System-Trailer zu "Digimon Story: Time Stranger" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bekommen wir nämlich fast sechs Minuten lang die unterschiedlichen Spielsysteme von "Digimon Story: Time Stranger" in bewegten Bildern vorgestellt. Gameplay und Story-Sequenzen zeigt man in diesem Kontext natürlich ebenfalls. Insgesamt macht man damit ordentlich Lust auf mehr.

In "Digimon Story Time Stranger" begeben wir uns auf eine Reise an der Seite von Göttern, Helden und Monstern vergangener Epochen: den Anomalien, bekannt als Digimon! Für genügend spielerische Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Digimon Story Time Stranger" erscheint am 3. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.