Digimon Story: Time Stranger: Teaser-Trailer zur nächsten Erweiterung

Bandai Namco hat einen Teaser-Trailer zur nächsten Erweiterung für "Digimon Story: Time Stranger" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir eine halbe Minute lang auf das zweite Episode Pack für "Digimon Story: Time Stranger" eingestimmt. Dieses hört auf den Namen "GAKU-RAN" und wird irgendwann im Januar 2026 verfügbar sein. Inhaltlich können wir uns auf neue Mega-Digivolution-Routen und eine natürlich auch eine zusätzliche Episode freuen.

Bereits Anfang des Monats wurde das erste Episode Pack für "Digimon Story: Time Stranger" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Digimon Story: Time Stranger " ist seit dem 3. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.