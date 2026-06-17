Digimon Story: Time Stranger: Trailer zu den kommenden Switch-Portierungen

Bandai Namco stimmt uns mit einem neuen Trailer auf die bald erscheinenden Switch-Umsetzungen von "Digimon Story: Time Stranger" ein. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns mehr als drei Minuten lang die zentralen Wesenszüge der kommenden Switch-Fassungen von "Digimon Story: Time Stranger" nähergebracht. So erklärt man etwa das Kampfsystem oder zeigt kurze Story-Sequenzen. Insgesamt scheint das Rollenspiel den Sprung auf Nintendos Hybridkonsolen gut überstanden zu haben.

Bereits im März war die letzte Erweiterung für "Digimon Story: Time Stranger" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Digimon Story: Time Stranger " ist seit dem 3. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Switch und Switch 2 werden am 10. Juli folgen.