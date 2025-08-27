Digimon Story Time Stranger: Neuer Trailer

Bandai Namco Entertainment veröffentlichte heute den Story-Trailer zu "Digimon Story Time Stranger", der mehr zur Geschichte und faszinierenden Welt des Spiels preisgibt.

"Digimon Story Time Stranger" erzählt von einer Reihe an Ereignissen, die ernsthafte Auswirkungen auf die menschliche und digitale Welt haben. Spielende können in die Rolle eines/einer Agent*in von ADAMAS schlüpfen. Als solche werden sie damit beauftragt, die Katastrophe aufzuarbeiten und die Wahrheit ans Licht zu bringen, indem sie durch die Zeit und die Welten reisen. Dabei erzählt die emotionale Geschichte von Charakteren, die mit den Digimon auf besondere Art verbunden sind. Um die Naturgesetze dieser Welt wiederherzustellen und sich dem Schicksal gemeinsam zu stellen, müssen Menschen und Digimon zusammenarbeiten.

Das Spiel ist ein RPG mit Monsterzähmungselementen. Spielende können über 450 verschiedene Digimon erhalten, trainieren und Freundschaften mit ihnen knüpfen. Zudem bietet Digimon Story Time Stranger dynamische, rundenbasierte Kämpfe. Die grosse Anzahl an Digimon zusammen mit den tiefgreifenden Anpassungs- und Evolutionsmöglichkeiten bietet nahezu unendlich viele Möglichkeiten, Kämpfe anzugehen und das volle Potential der Digimon auszuschöpfen.

"Digimon Story Time Stranger" erscheint am 03. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S and PC. Vorbestellungen sind auf allen Plattformen möglich.