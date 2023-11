Entlassungen bei Digital Bros

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist Digital Bros, der Mutterkonzern von 505 Games, davon betroffen.

Konkret haben etwa 130 Mitarbeiter ihren Job verloren, was bei insgesamt 442 Angestellten ungefähr 30 Prozent darstellt. Grund dafür ist eine organisatorische Überprüfung. Das offizielle Statement liest sich so:

"Der Videospielmarkt hat sich seit der Pandemie zu einem selektiveren Markt entwickelt, was neue Spiele angeht. und die Verbraucher greifen zunehmend auf bewährte geistige Eigentumsrechte zurück, um diese Spiele über längere Zeiträume hinweg spielen. Die Strategie von Digital Bros musste sich an dieses neue Wettbewerbsszenario anpassen und wird sich in Zukunft auf die Veröffentlichung von Fortsetzungen und neuen Versionen bereits erfolgreicher und etablierter Spiele sowie auf eine begrenzte Anzahl von neuen Produktionen mit grösserem Budget konzentrieren. Um qualitativ hochwertigen und langjährig erfolgreichen Titeln den Vorrang zu geben, hat Digital Bros die Anzahl der in der Entwicklung befindlichen Projekte überdacht und wird dementsprechend die Organisationsstruktur überarbeiten, um sie mittel- bis langfristig an das sich verändernde Wettbewerbsumfeld Wettbewerbsumfeld anzupassen, um eine maximale operative Effizienz zu gewährleisten."