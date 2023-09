Dinobreak enthüllt

Die Dead Drop Studios kündigen "Dinobreak" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC an. Ein Trailer stellt die von "Resident Evil" und "Dino Crisis" inspirierte Survival-Horror-Kost in bewegten Bildern vor.

In "Dinobreak" kehren die Gefahren aus der Vergangenheit zurück, als Dinosaurier im Jahr 1999 eine Grossstadt gnadenlos überrennen. Spieler schliessen sich Überlebenden an, um den Ursprung dieses Angriffs zu enthüllen und sicher zu entkommen. Das Spiel ist eine Hommage an Survival-Horrorspiele der Neunziger, mit kitschigen Dialogen, intensivem Horror, Ressourcenmanagement und Dinosaurierkämpfen.

"Dinobreak" wird am 4. Oktober für die eingangs erwähnten Plattformen veröffentlicht.