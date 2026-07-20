Dinolords: Sehenswerter Trailer

Ghost Ship Publishing und Entwickler Northplay haben einen neuen Trailer zu "Dinolords" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier bietet man uns fast eineinhalb Minuten lang Einblicke ins Gameplay von "Dinolords". Dabei hebt man die unterschiedlichen Facetten der spielerischen Mischung aus Adventure, Strategie und Aufbausimulation hervor. Dazu passende In-Game-Sequenzen werden selbstverständlich auch gezeigt.

"Dinolords" wurde bereits im Oktober 2023 für den PC angekündigt. Damals zeigte man einen ersten Trailer, der Lust auf mehr machte.

"Dinolords" soll schon bald in den Early Access starten.