Dinopunk: The Cacops Adventure angekündigt

Dojo System und The Dude Games kündigen "Dinopunk: The Cacops Adventure" für PS4, PS5 und den PC an. Das Jump & Run mit ordentlich Retrocharme wird uns gleichzeitig mit einem bunten Trailer in bewegten Bildern vorgestellt.

"Dinopunk: The Cacops Adventure" ist in einer dystopischen Welt angesiedelt, die von Dinosauriern bevölkert wird. Wir übernehmen darin die Rolle von Cacops, einem amphibischen Dinosaurier mit der Fähigkeit, Wasser zu kontrollieren. Cacops Mission ist es dabei, sein gestohlenes Ei von bösen Ninjas zurückzuholen, während er durch eine bunte, actiongeladene 2D-Welt navigiert wird. Konzeptionell werden zahlreiche Rätsel gelöst und einfache Schiessmechaniken genutzt. Vor allem Fans von Titeln wie "Wonder Boy" und "Contra" sollten hier abgeholt werden.

"Dinopunk: The Cacops Adventure" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für die eingangs erwähnten Plattformen.