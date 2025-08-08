Disciples: Domination enthüllt

Publisher Kalypso Media und Entwickler Artefacts Studio stellen uns "Disciples: Domination" für PS5, Xbox Series X und den PC vor. Einen ersten Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir schonmal über eine Minute lang auf "Disciples: Domination" eingestimmt. Dabei hebt man vor allem das düstere Fantasy-Setting des Taktik-Rollenspiels hervor.

In "Disciples: Domination" nehmen wir als Königin Avyanna unseren Platz auf dem Thron in Yllian ein und stehen vor der Herausforderung, unser zerfallendes Königreich zusammenzuhalten. Aber auch Avyanna selbst ist zerrissen – das Feuer des Selbstzweifels lodert in ihr, entzündet vom erdrückenden Gewicht der Krone und geschürt von Albträumen, in denen sie selbst zu dem wird, was sie früher bekämpfte. Ihre Herrschaft gerät ins Wanken und von Angst gelähmt muss sie mit ansehen, wie einstige Verbündete sich abwenden, während eine namenlose Kraft Zwietracht sät und ihr Reich dadurch mit Wahnsinn überzieht.

"Disciples: Domination" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.