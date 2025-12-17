Disciples: Domination hat einen Erscheinungstermin

Publisher Kalypso Media und Entwickler Artefacts Studio haben einen Erscheinungstermin für "Disciples: Domination" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Februar 2026 gedulden.

Konkret wird "Disciples: Domination" ab 12. Februar 2026 erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger fest. Weitere Versionen, etwa für Switch 2, sind bisher offenbar nicht in Planung, aber natürlich durchaus möglich.

Besagter Erscheinungstermin von "Disciples: Domination" wird von einem neuen Release Date Trailer begleitet. Dieser stimmt uns über eineinhalb Minuten lang mit einer kurzweiligen Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay auf das Strategie-Rollenspiel ein.

"Disciples: Domination" wart im August enthüllt worden.