Disco Elysium auch für Android

Entwickler und Publisher ZA/UM hat eine Android-Umsetzung von "Disco Elysium" in Aussicht gestellt. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

Hier wird uns "Disco Elysium" 47 Sekunden lang präsentiert. An manchen Stellen werden dabei Erinnerungen an eine Visual Novel wach, aber dies ist laut den Machern auch so gewollt, weil man damit durchaus auch TikTok-Nutzer ansprechen möchte. Releasefenster für die Portierung ist übrigens der Sommer.

"Disco Elysium" ist in der namensgebenden phantastisch-realistischen Welt von Elysium angesiedelt, für die eine über 6000 Jahre zurückreichende Konfliktgeschichte entwickelt wurde. Die Handlung spielt dabei in der Gegenwart dieser Welt, in den sogenannten Fünfzigern, welche an die Siebziger bis Neunziger des 20. Jahrhunderts erinnern.

"Disco Elysium" erschien am 15. Oktober 2019 für den PC. PS4 und PS5 wurden am 30. März 2021 versorgt. Xbox One, Xbox Series X und Switch folgten schliesslich am 12. Oktober 2021.