Disco Elysium: Kein Nachfolger in der Mache

Mehrere Mitarbeiter von ZA/Um haben inzwischen ein neues Studio namens Summer Eternal gegründet. Jetzt wurde bestätigt, dass man zwar an einem frischen Projekt arbeitet, es sich dabei aber nicht um einen Nachfolger von "Disco Elysium" handelt.

So wird einstimmig gesagt, dass es nun an der Zeit wäre, etwas komplett Neues auf die Beine zu stellen und nach "Disco Elysium" weiterzumachen. Dessen PC-Version feiert morgen übrigens ihren fünften Geburtstag und zu diesem Anlass wird es etwa schicke Zusatzinhalte dafür geben.

"Disco Elysium" ist in der namensgebenden phantastisch-realistischen Welt von Elysium angesiedelt, für die eine über 6000 Jahre zurückreichende Konfliktgeschichte entwickelt wurde. Die Handlung spielt dabei in der Gegenwart dieser Welt, in den sogenannten Fünfzigern, welche an die Siebziger bis Neunziger des 20. Jahrhunderts erinnern.

"Disco Elysium" erschien am 15. Oktober 2019 für den PC. PS4 und PS5 wurden am 30. März 2021 versorgt. Xbox One, Xbox Series X und Switch folgten schliesslich am 12. Oktober 2021.