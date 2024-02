Disco Elysium: Standalone-Erweiterung angeblich gecancelt

Die schwedische Gaming Content Agency GLHF berichtet, dass die eigentlich geplante Standalone-Erweiterung für "Disco Elysium" angeblich gecancelt wurde. Folglich würde es bald zu einem Stellenabbau bei Entwickler und Publisher ZA/UM kommen.

Besagte Erweiterung hatte den Codenamen "X7" und war wohl bereits das dritte Projekt, das von ZA/UM eingestellt wurde. Bei den anderen beiden handelte es sich um den Nachfolger von "Disco Elysium" und um eine noch nicht näher vorgestellte neue Science-Fiction-Marke.

Eine Konsequenz daraus ist angeblich, dass 24 Mitarbeiter von ZA/UM ihre baldige Entlassung befürchten müssen. Dabei wäre wohl vor allem das X7-Team betroffen. Hierbei würde es sich um ein Viertel der kompletten Belegschaft handeln. ZA/UM hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert.

"Disco Elysium" erschien am 15. Oktober 2019 für den PC. PS4 und PS5 wurden am 30. März 2021 versorgt. Xbox One, Xbox Series X und Switch folgten schliesslich am 12. Oktober 2021.