Entlassungen bei Discord

Auch bei Discord ist es inzwischen leider zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement dazu liegt bereits vor und der Umfang ist ebenfalls bekannt.

So haben etwa 170 Mitarbeiter bei Discord ihren Job verloren. Das entspricht rund 17 Prozent der kompletten Belegschaft. Das begleitende offizielle Statement von CEO Jason Citron liest sich folgendermassen:

"Heute treffen wir die unglückliche und schwierige Entscheidung, die Anzahl der Discord-Mitarbeiter um 17 % zu reduzieren. Das bedeutet, dass wir uns von 170 unserer talentierten Kollegen verabschieden müssen. Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, aber wir sind davon überzeugt, dass wir damit unseren Nutzern, unserem Geschäft und unserer Mission langfristig besser dienen können. Unser Unternehmen hat sich in den letzten Jahren stark verändert und ist gewachsen. Wir sollten alle wirklich stolz darauf sein, was wir gemeinsam erreicht haben, um den Millionen von Menschen zu dienen, die jeden Tag Discord nutzen, um Zeit mit ihren Freunden zu verbringen. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch einigen harten Wahrheiten stellen. Wir sind schnell gewachsen und haben unsere Belegschaft sogar noch schneller vergrössert, seit 2020 um das Fünffache. Das hatte zur Folge, dass wir mehr Projekte übernommen haben und unsere Arbeitsweise weniger effizient wurde. Heute sind wir uns zunehmend darüber im Klaren, dass wir unseren Fokus schärfen und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, verbessern müssen, um mehr Agilität in unser Unternehmen zu bringen. Dies war der Hauptgrund für die Entscheidung, die Zahl unserer Mitarbeiter zu reduzieren. Auch wenn es schwierig ist, bin ich zuversichtlich, dass wir damit in der besten Position sind, um weiterhin ein starkes und profitables Unternehmen aufzubauen, das unseren Nutzern grossartige Produkte liefert und unsere Mission für die nächsten Jahre unterstützt."