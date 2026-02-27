Disgaea Mayhem vorgestellt

NIS America kündigt "Disgaea Mayhem" für PS5, Switch, Switch 2 und den PC an. Bewegte Bilder bekommen wir in Form eines ersten Trailers auch zu sehen.

Hier wird uns genaue eine Minute lang gezeigt, was von "Disgaea Mayhem" zu erwarten ist. Der inhaltliche Fokus des Materials liegt dabei hauptsächlich auf dem Kampfsystem.

Disgaea Mayhem möchte die renommierte Reihe als Action-Rollenspiel neu interpretieren. Im Mittelpunkt steht der Söldner N.A., welcher im Auftrag von Prinzessin Tichelle Monster bekämpft, um Geld zu verdienen und ihre Vorliebe für Süssspeisen zu erfüllen. Wir steuern die Kämpfe direkt und rüsten Waffen aus sieben Klassen aus, darunter etwa Schwert, Axt, Faust, Bogen und Gewehr, um unterschiedliche Spielweisen zu nutzen.

Typische Serienmechaniken bleiben zudem erhalten: Figuren steigern also ihre Werte durch Levelaufstiege, verbessern Ausrüstung im Item World, reinkarnieren für bessere Basiswerte und verabschieden Beschlüsse in der Dark Chocolate Assembly. Ausserdem lassen sich bekannte Dämonen wie Prinnies rekrutieren. Dadurch verbindet das Spiel rasante Gefechte mit dem charakteristischen Zahlenwachstum der Reihe.

"Disgaea Mayhem" erscheint im Sommer.