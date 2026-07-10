Disgaea Mayhem: Demo verfügbar

NIS America hat eine Demo zu "Disgaea Mayhem" veröffentlicht. Details zu dem spielbaren Appetithappen hat man ebenfalls verraten.

In der Demo von "Disgaea Mayhem" können wir demnach drei Level mit einer der sieben verschiedenen Waffen meistern. In jedem Level treten wir dabei gegen Dutzende von Gegnern und einen Endgegner an – ideal, um ein Gefühl für die actionreichen Kämpfe zu bekommen. Unklar ist, ob wir den erzielten Fortschritt in die Vollversion übernehmen können.

Ein neuer Gameplay-Trailer stimmt uns zusätzlich auf die Demo von "Disgaea Mayhem" ein. Dieser zeigt 32 Sekunden lang hauptsächlich packende Spielsequenzen und erklärt kurz, knapp und präzise die Grundlagen des Titels.

"Disgaea Mayhem" erscheint am 23. Juli für PS5, Switch, Switch 2 und den PC.