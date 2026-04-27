Disgaea Mayhem: Juli-Termin für das Action-Rollenspiel

NIS America hat den Erscheinungstermin von "Disgaea Mayhem" verkündet. Einen neuen Trailer zu dem Action-Rollenspiel gab es gleichzeitig auch zu sehen.

Demnach wird "Disgaea Mayhem" ab 23. Juli erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Switch, Switch 2 und dem PC ja schon länger fest. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Umsetzungen, etwa für Xbox Series X, sind wohl ebenfalls nicht angedacht.

Ein neuer Release Date Trailer zu "Disgaea Mayhem" wurde dagegen schon jetzt veröffentlicht. Dieser stimmt uns etwas mehr als eine Minute lang primär mit flotten Gameplaysequenzen auf das Action-Rollenspiel ein.

"Disgaea Mayhem" war im Februar angekündigt worden.