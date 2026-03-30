Whispers of the Wind für Disney Dreamlight Valley angekündigt

Für „Disney Dreamlight Valley“ wurde das nächste grosse Update angekündigt. Unter dem Titel „Whispers of the Wind“ erscheint der neue Content am 8. April 2026 und bringt frischen Wind in die gemütliche Lebenssimulation.

Im Mittelpunkt des Updates steht die neue Figur Pocahontas, die erstmals ins Spiel integriert wird. Spieler folgen geheimnisvollen, wirbelnden Blättern zu einer neuen Insel, wo sie Erinnerungen sammeln müssen, um die Heldin ins Tal zu holen.

Mit Pocahontas hält auch eine neue Story Einzug: Gemeinsam mit ihr gilt es, ein mysteriöses Phänomen rund um den Mond und die Gezeiten im Dreamlight Valley zu untersuchen. Zudem bringt sie ihr eigenes Haus mit und erweitert damit die Möglichkeiten im Spiel.

Darüber hinaus verspricht Entwickler Gameloft einen neuen Star Path, Quality-of-Life-Verbesserungen sowie weitere Überraschungen. Weitere Details sollen kurz vor dem Release des Updates folgen.